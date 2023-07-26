Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Востоковед предрек суд над экс-главой МИД КНР Цинь Ганом

Востоковед Котков: исчезнувший экс-глава МИД КНР Цинь Ган может попасть под суд

close
100%
Global Look Press

Экс-министр иностранных дел Китая Цинь Ган может сесть на скамью подсудимых. Об этом сообщил »Известиям» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По его словам, если в Китае политик внезапно исчезает, о нем перестают упоминать журналисты, — это значит, что в ближайшее время он попадет под суд. Эксперт напомнил, что несколько лет назад внезапно перестали упоминать о самом знаменитом китайском миллиардере Джеке Ма, а затем бизнесмену предъявили обвинение.

Котков предположил два варианта развития событий вокруг исчезнувшего министра. Во-первых, политик через некоторое время может оказаться на скамье подсудимых. Во-вторых, китайские власти замнут дело и понизят Цинь Гана в должности.

Эксперт допустил, что министр мог стать жертвой внутриполитической борьбы. Он также не исключил вариант, что политик заболел и уже не смог исполнять свои обязанности.

26 июля в США предрекли падение рейтинга Си Цзиньпина из-за отставки экс-главы МИД Китая.

Ранее стало известно, что экс-министр Цинь Ган то ли заболел, то ли нашел любовь в Гонконге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях