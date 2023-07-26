Востоковед предрек суд над экс-главой МИД КНР Цинь Ганом

Экс-министр иностранных дел Китая Цинь Ган может сесть на скамью подсудимых. Об этом сообщил »Известиям» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По его словам, если в Китае политик внезапно исчезает, о нем перестают упоминать журналисты, — это значит, что в ближайшее время он попадет под суд. Эксперт напомнил, что несколько лет назад внезапно перестали упоминать о самом знаменитом китайском миллиардере Джеке Ма, а затем бизнесмену предъявили обвинение.

Котков предположил два варианта развития событий вокруг исчезнувшего министра. Во-первых, политик через некоторое время может оказаться на скамье подсудимых. Во-вторых, китайские власти замнут дело и понизят Цинь Гана в должности.

Эксперт допустил, что министр мог стать жертвой внутриполитической борьбы. Он также не исключил вариант, что политик заболел и уже не смог исполнять свои обязанности.

26 июля в США предрекли падение рейтинга Си Цзиньпина из-за отставки экс-главы МИД Китая.

Ранее стало известно, что экс-министр Цинь Ган то ли заболел, то ли нашел любовь в Гонконге.