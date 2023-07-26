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Польша потребовала от Германии забрать десятки тонн мусора

Польша пожаловалась на ФРГ в Еврокомиссию из-за массового ввоза мусора в республику

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Depositphotos

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что власти страны подали в Европейскую комиссию жалобу на Германию за массовый ввоз мусора в республику, передает ТАСС.

По ее словам, у Варшавы не осталось выбора, так как Польша неоднократно обращала внимание на эту проблему.

«Примерная стоимость утилизации одной тонны отходов составляет более 10 тысяч злотых (примерно 2,3 тысячи евро) за тонну. Только здесь у нас 35 тысяч тонн», — сказала она, добавив, что это только вывоз, а предстоит еще рекультивация и возвращение территории в оборот.

Ранее сообщалось, что посла России в Польше Сергея Андреева вызовут в польский МИД из-за слов президента России Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности.

21 июля президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ заявил, что Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил Советский Союз. По словам президента, до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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