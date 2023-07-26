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В Кремле отреагировали на решение Молдавии сократить численность российского посольства

Песков назвал русофобией решение Молдавии сократить численность посольства России

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недружественным шагом и русофобией решение Молдавии сократить численность персонала российского посольства в стране на фоне сообщений о возможном шпионаже.

«Это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики. Кишинев сознательно заводит наши отношения в жалкое состояние, можно только выражать сожаление. Русофобия поощряется в Молдове, она часто не находит питательной среды среди людей, но руководство рубит все каналы. Это плохо, но подобные шаги не оставляются без взаимности», — сказал представитель Кремля.

26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что на крыше диппредставительства РФ установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа.

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов осудил решение Кишинева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что РФ ответит на решение Молдавии.

Ранее в Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке.

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