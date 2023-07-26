Власти Нигера сообщили, что армия не поддержала действия мятежников

Офис президента Нигера заявил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.

Ранее в столице страны Ниамее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец.

«В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии», — говорится в заявлении офиса в Twitter.

В коммюнике добавили, что армия готова атаковать мятежных военных.

Портал Jeune Afrique назвал предполагаемой причиной мятежа намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Источник агентства сообщил, что Нигер не участвует в саммите Россия-Африка, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны.

В 2021 году в Нигере предотвратили попытку госпереворота, которая была предпринята за двое суток до инаугурации президента.

Ранее Путин написал статью об Африке.