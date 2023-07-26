Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Нигера сообщили, что армия не поддержала действия мятежников

Офис президента Нигера: армия не поддержала действия мятежников из национальной гвардии

close
100%
Xinhua/Global Look Press

Офис президента Нигера заявил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.

Ранее в столице страны Ниамее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец.

«В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии», — говорится в заявлении офиса в Twitter.

В коммюнике добавили, что армия готова атаковать мятежных военных.

Портал Jeune Afrique назвал предполагаемой причиной мятежа намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Источник агентства сообщил, что Нигер не участвует в саммите Россия-Африка, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны.

В 2021 году в Нигере предотвратили попытку госпереворота, которая была предпринята за двое суток до инаугурации президента.

Ранее Путин написал статью об Африке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях