Адвокат Тревора Рида подтвердил, что отсидевший в Мордовии американец был ранен на Украине

Адвокат Тревора Рида Сергей Никитенков подтвердил «Газете.Ru», что американец, отсидевший в мордовской колонии за нападение на полицейских и чуть более года назад вернувшийся в США, подорвался на мине, воюя на Украине в составе ВСУ.

«Да, информацию подтверждаю», — сказал Никитенков.

Вопросы о том, как давно Рид отправился на Украину, где он сейчас, и как его планируют доставить обратно в США, адвокат оставил без ответа.

«Такие подробности без комментариев», — сказал Никитенков.

25 июля издание The Messenger сообщило, что бывший морпех США Тревор Рид уехал на Украину и примерно две недели назад подорвался на мине, получив осколочное ранение.

Как рассказывали источники в Пентагоне, Рид снова просит помощи у американских властей, чтобы вернуться в США. Из-за заключенного с украинскими военными контракта он не может сделать это самостоятельно.

Официальные лица американского Минобороны, говорившие с The Messenger на условиях анонимности, заявили, что им неизвестно, насколько тяжело ранен Рид. Один из собеседников указал, что он лечился в Киеве.

Рид приехал в Москву как турист в 2019 году. Летом того же года его задержали на улице из-за перепалки с двумя женщинами. По версии обвинения, сотрудники патрульно-постовой службы попытались успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию к российским силовикам.

Американского гражданина обвинили в применении насилия к правоохранителям (ч. 2 ст. 318 УК) и приговорили к девяти годам колонии общего режима. Наказание он отбывал в мордовской колонии.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

Ранее отсидевший в российской тюрьме американец рассказал о тяжести исправительных работ для Грайнер.