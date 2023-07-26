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Экс-депутат Рады предсказал скорую смену власти на Украине

Экс-депутат Рады Кива заявил, что режим Зеленского скоро падет

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Илья Кива/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским скоро уйдет, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что украинское бюро расследований заочно обвинило экс-парламентария страны Вадима Рабиновича в госизмене.

«Рабиновичу сообщили заочно о подозрении в госизмене. Идиоты <…> Теперь у них точно все пропало. Режим Зеленского падет и уже скоро. Они просто этого не понимают», — написал Кива.

Обвинения в госизмене на Украине могут грозить тюремным заключением на 15 лет, а также конфискацией имущества. В прошлом году Рабинович, бывший депутат Рады от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), был лишен гражданства Украины указом Зеленского, политик покинул страну. При этом в сентябре 2022 года в республике окончательно была запрещена деятельность партии ОПЗЖ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок оружия НАТО.

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