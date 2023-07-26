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Муж Меркель бросил мокнуть ее под дождем перед концертом Вагнера

Bild: муж экс-канцлера ФРГ Меркель оставил ее мокнуть под дождем в вечернем платье

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Daniel Karmann/Reuters

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось мокнуть под дождем во время ежегодного фестиваля музыки знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера, который проходил в Байроте, пишет Bild. По информации издания, муж политика Иоахим Зауэр не поделился с ней своим зонтиком, несмотря на проливной дождь перед премьерой.

«Дождь хулиганит из Байройта! Будь то [премьер-министр Баварии] Маркус Зёдер или муж Меркель Иоахим Зауэр: они держали зонтики, но только над собой», — говорится в сообщении.

Как отмечает Bild, мужчины якобы поступили негалантно в преддверии мероприятия, что привело к странной ситуации, поскольку их спутницы в вечерних платьях, в том числе Меркель, оказались под дождем. При этом серия фото Reuters с этого фестиваля рисует несколько иную картину, показывая, что у того же экс-канцлера ФРГ на самом деле был собственный зонт.

Ранее Меркель отправилась в отпуск экономклассом.

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