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ЕС оценил сожжение Корана в Дании и Швеции

Боррель назвал провокацией акции по сожжению Корана в Дании и Швеции

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Jean-Francois Badias/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет места для ксенофобии, расизма и нетерпимости, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС. Так дипломат отреагировал на летние акции по сожжению Корана в Швеции и Дании.

«ЕС вновь заявляет о своем решительном неприятии любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости. Уважение разнообразия является основной ценностью Европейского Союза. Это включает в себя уважение к другим религиозным общинам. Осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и является явной провокацией», — говорится в сообщении.

Он добавил, что несмотря на это, Евросоюз продолжит отстаивать свободу выражения мнений. Боррель подчеркнул, что Брюссель поддерживает и свободу вероисповеданий.

«Выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском союзе. Мы продолжаем отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений за границей и дома; но не все, что законно, этично», — заключил глава европейской дипломатии.

Акция в Дании произошла 24 июля с разрешения местной полиции на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрации в Швеции, которая состоялась еще 28 июня в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

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