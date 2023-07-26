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Эрдоган встретится в Анкаре с новым главой МИД Китая Ван И

Канцелярия президента Турции Эрдогана анонсировала встречу с новым главой МИД Китая Ван И

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует принять 26 июля в Анкаре главу канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Господин президент примет главу МИД Китая Ван И в президентском дворце в 14:30», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, запланирована встреча Ван И с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Среди тем переговоров указали двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.

25 июля парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности, Ван И назначен главой МИД Китая.

Цинь Ган с начала июля не появлялся на публике. В китайском МИД этот факт не комментировали. По информации западных СМИ, якобы у дипломата есть внебрачная связь с китайской журналисткой, и это стать причиной его исчезновения. Последний раз Цинь Гана видели 25 июня в Пекине на встрече с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Ранее министр иностранных дел Китая «загадочно исчез».

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