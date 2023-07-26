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В МИД Молдавии рассказали, сколько сотрудников посольства РФ покинут республику

В МИД Молдавии сообщили, что страну покинут 45 сотрудников посольства России

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Молдавии Игорь Захаров сообщил ТАСС, что республику покинут 45 сотрудников посольства Российской Федерации, в том числе дипломаты и техперсонал.

«Суммарно страну покинут 45 представителей дипломатической миссии», — сказал он.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в РФ ответят на решение Молдавии сократить численность персонала российского посольства из-за обвинений в шпионаже. По словам Захаровой, Москва расценила решение Кишинева как ничем не обоснованные и недружественные действия.

26 июля молдавские власти приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о том, что на крыше диппредставительства Российской Федерации установлены антенны, которые якобы были предназначены для шпионажа.

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов осудил решение Кишинева.

Ранее в Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке.

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