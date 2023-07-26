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На Украине лишенного гражданства депутата Рады заподозрили в госизмене

На Украине заподозрили в госизмене лишенного гражданства экс-депутата Рады Рабиновича

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) заочно обвинен в государственной измене за распространение антиукраинской пропаганды. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Киеве решили, что заявления Рабиновича вредят суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной, экономической и информационной безопасности страны.

«Он распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию», — говорится в сообщении.

Уведомление же о подозрении в отношении Рабиновича осуществили через запрос о международной правовой помощи в Израиль. Политику грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В прошло году Рабинович был лишен гражданства Украины указом президента Владимира Зеленского, мужчина покинул страну. При этом в сентябре 2022 года в республике окончательно была запрещена деятельность партии ОПЗЖ.

Ранее ФСБ РФ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста в Орловской области за госизмену.

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