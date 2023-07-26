Посол России заявил, что в ЦАР задумываются о сотрудничестве с БРИКС

Российский посол в Центральноафриканской Республики Александр Бикантов заявил РИА Новости, что в ЦАР планируют сотрудничать с БРИКС, однако речи о присоединении пока не было.

«Банги настроен на сотрудничество. Недавно страну дважды посетила делегация Международного альянса стратегических инициатив БРИКС во главе с Ларисой Зеленцовой», — сказал он.

Дипломат отметил, что это начало пути.

25 июля Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что в мае Минск обратился к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение стран и также рассчитывает на развитие отношений в разных форматах.

Саммит БРИКС будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР. Более 20 государств официально подали заявки на вступление в объединение. При этом расширение блока может серьезно ударить по Соединенным Штатам и другим западным странам, ВВП которых упадет до уровня блока. Более того, число государств, желающих присоединиться к этой международной организации, продолжает расти.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС перешли на путь дедолларизации.