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Премьер Камбоджи заявил о планах передать пост главы правительства старшему сыну

Премьер Камбоджи Хун Сен анонсировал передачу поста своему сыну Манету

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amstv11/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен анонсировал свою досрочную отставку и заявил, что намерен передать пост главы правительства своему старшему сыну Хун Манету. Обращение лидера Народной партией Камбоджи (НПК) приводит телеканал Apsara TV.

«Моя внезапная отставка станет прологом долгосрочной стабильности, являющейся основой для развития», — заявил политик в обращении к гражданам.

Сообщается, что пост премьер-министра Хун Манет займет 22 августа.

Народная партия Камбоджи является преемницей Народно-революционной партии Камбоджи. Хун Сен возглавляет НПК с 2015 года. По словам политика, он намерен сохранить пост главы НПК.

Хун Сен стал премьер-министром Камбоджи в 1998 году, до этого он 14 лет занимал пост председателя министров Народной республики Кампучия и Государства Камбоджа. На момент вступления в должность главы кабмина политик был самым молодым государственным лидером мира.

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