Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Племянник Кеннеди выступил за налаживание диалога с Москвой на высоком уровне

Роберт Кеннеди: у нас нет отношений с Россией на высоком уровне, нам нужно говорить с ней

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты Роберт Кеннеди заявил о необходимости налаживания диалога с Россией на высоком уровне. Об этом он сообщил на мероприятии в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

США пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией, у которой «на тысячи больше ядерных вооружений», сказал Кеннеди.

Он отметил, что его дядя Джон Кеннеди и председатель правительства СССР Никита Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом.

По его словам, американцы часто росли с идеей, что США «выиграли войну, Америка победила Гитлера», но Джон Кеннеди заявлял, что «это русские выиграли войну». По его мнению, об этом важно подумать и в наше время, «потому что никто не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным в течение года».

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — заключил Роберт Кеннеди.

Ранее Кеннеди-младший увидел в решении президента США Джо Байдена подготовку к войне с Россией.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях