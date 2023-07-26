Племянник Кеннеди выступил за налаживание диалога с Москвой на высоком уровне

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты Роберт Кеннеди заявил о необходимости налаживания диалога с Россией на высоком уровне. Об этом он сообщил на мероприятии в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

США пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией, у которой «на тысячи больше ядерных вооружений», сказал Кеннеди.

Он отметил, что его дядя Джон Кеннеди и председатель правительства СССР Никита Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом.

По его словам, американцы часто росли с идеей, что США «выиграли войну, Америка победила Гитлера», но Джон Кеннеди заявлял, что «это русские выиграли войну». По его мнению, об этом важно подумать и в наше время, «потому что никто не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным в течение года».

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — заключил Роберт Кеннеди.

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По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

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