Президент Южной Кореи назначил новым послом в РФ бывшего спецпредставителя по КНДР

По информации, предоставленной администрацией президента, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего второго замглавы МИД и бывшего спецпредставителя по КНДР Ли До Хуна на должность нового посла в Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

«26 июля, в среду, президент Юн Сок Ёль объявил о назначении Ли До Хуна на должность чрезвычайного и полномочного посла в России... Ли До Хун, бывший второй заместитель министра иностранных дел, был выбран посолом», — сообщили из администрации президента.

Известно, что Ли До Хун окончил Университет Ёнсе, получив образование в области экономики.

В период с 2014 по 2016 год Ли До Хун был послом Южной Кореи в Сербии, а с 2017 по 2020 год служил спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове. С мая 2022 года он стал вторым замминистра иностранных дел страны.

Еще в мае газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники сообщила, что Ли До Хун был выбран на должность посла в России.

В апреле стало известно, что посол Южной Кореи в России Чан Хо Чжин был назначен первым замминистра иностранных дел страны. По словам агентства Ренхап, причиной стало проведение «цепной перестановки» в дипломатической среде Южной Кореи, вызванной уходом с должности советника по национальной безопасности при президенте Ким Сон Хане, на место которого был назначен действующий посол Сеула в США Чо Тхэ Ён. Пост посла в Вашингтоне занял Чо Хён Дон, предыдущий первый замминистра иностранных дел.

Источник в МИД Южной Кореи рассказал изданию «Чосон Ильбо», что факт того, что бывший посол в России стал первым замминистра, а его место занял второй замминистра иностранных дел, свидетельствует о важности, которую правительство страны придает отношениям с Россией на фоне ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.