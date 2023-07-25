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Путин заявил об успехах российского бизнеса

Путин: российский бизнес устойчив и с успехом преодолевает трудности

Российский президент Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам заявил, что в целом российские компании функционируют устойчиво и с успехом преодолевают сложности. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Наши компании, предприятия, бизнес работают уверенно, устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности», — указал глава государства.

Сославшись на статистику, Путин добавил, что России удалось не только гарантировать стабильность реального сектора экономики, области финансов и услуг, но и добиться существенного роста по ключевым направлениям развития.

«Именно такую задачу мы и ставили перед собой, формулируя подходы к экономической политике», — подытожил российский лидер.

В июне Путин заявлял, что выбранная властями и бизнесом стратегия в 2022 году сработала и набирает силу. Он также добавил, что в настоящее время позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты.

Ранее Путин подписал закон о запрете смены пола.

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