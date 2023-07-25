Востоковед НИУ ВШЭ оценил повторное назначение Ван И на пост главы МИД КНР

Руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев прокомментировал назначение на должность министра иностранных дел Китая Ван И, который уже занимал этот пост до декабря 2022 года, передает RT.

«Ван И — опытный и известный всем дипломат, хорошо себя зарекомендовавший», — подчеркнул собеседник RT.

Карнеев отметил, что Ван И имеет большой опыт в дипломатии и многие политики хорошо знают его.

Прежнего министра Цинь Гана, который не появлялся на публике в июле, по официальной версии, сняли с должности из-за болезни, он пробыл на этом посту несколько месяцев, отметил востоковед.

Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел. Последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня — во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. Тогда же китайский министр встретился с коллегами из Шри-Ланки и Вьетнама.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».