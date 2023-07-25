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Экс-депутат бундестага признался в раздражении Запада целостностью России

Немецкий политик Гердт: Запад раздражен неспособностью раскачать ситуацию в России

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Reuters

Запад возмущает целостность России и то, что внутри страны оказалось невозможным проводить политику «разделяй и властвуй». Такое заявления «Известиям» сделал бывший депутат бундестага, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», — отметил он.

Гердт обратил внимание, что особую зависть западных элит вызывают принадлежащие России обширные территории и ресурсы. Они считают несправедливым такое несметное количество природных богатств всего на 140 миллионов жителей страны.

Экс-депутат высказал и мнение западных политиков по украинскому вопросу. Они считают, что киевские земли разделят после окончания конфликта, так как Украина уже не сможет рассчитаться с долгами.

23 июля экс-депутат бундестага предостерег Запад от попытки уничтожить славянские народы. Он подчеркнул, что англосакская элита сделала из Украины плацдарм для тотального самоуничтожения ее жителей, спровоцировав военный конфликт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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