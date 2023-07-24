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МИД Алжира вызвал дипломатов Дании и Швеции

МИД Алжира вызвал дипломатов Дании и Швеции после новых осквернений Корана

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Ahmed Saad/Reuters

Алжирское министерство иностранных дел сообщило, что вызвало посла Дании и временного поверенного в делах Швеции для выражения им протеста в связи со случаями сожжения Корана в этих странах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вслед за инцидентами с сожжением священного Корана в Копенгагене и Стокгольме, Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании, а также временного поверенного в делах Швеции, чтобы уведомить их об официальном протесте Алжира и его резком осуждении этих аморальных и антицивилизационных поступков», — указали в дипведомстве.

МИД Алжира также призвал власти Дании и Швеции принять меры для недопущения таких инцидентов в будущем.

До этого стало известно, что двое участников радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») подожгли Коран перед посольством Ирака в столице Дании. Организатор демонстрации в Копенгагене растоптал Коран и поджег его на подносе из фольги рядом с иракским флагом, лежащим на земле.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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