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Путин и Лукашенко посетили Валаам

Путин и Лукашенко посетили остров Валаам и осмотрели Спасо-Преображенский монастырь

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили карельский остров Валаам. Об этом информирует ТАСС.

Согласно данным агентства, данная поездка стала продолжением их двухдневной рабочей встречи, которая началась 23 июля с переговоров в Константиновском дворце в петербургской Стрельне. Путин и Лукашенко осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь и поклонились мощам преподобных Сергия и Германа.

В сообщении говорится, что после официальной части встречи главы двух государств посвятили несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где они нанесли визит в морской собор и пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми. Президенты также провели осмотр экспозиции Музея военно-морской славы, который откроется в День Военно-морского флота 30 июля.

По информации агентства, на Валаам Путин в прошлый раз приезжал в июле 2019 года также в компании белорусского лидера. В тот раз они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Накануне туристы в Кронштадте рассказали о внезапной встрече с Путиным и Лукашенко.

Ранее Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте.

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