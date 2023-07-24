Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Китая призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине

МИД Китая призвал к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров

close
100%
Andy Wong/AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов, работающих там. Ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом Мао Нин прокомментировала обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военных корреспондентов в Запорожской области.

«Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что ранее, когда Вашингтон объявил о поставке кассетных боеприпасов Киеву, китайская сторона уже заявляла о том, что безответственные поставки и использование боеприпасов могут легко спровоцировать гуманитарные проблемы.

23 июля Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а также получили ранения корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях