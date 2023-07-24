МИД Китая призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов, работающих там. Ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом Мао Нин прокомментировала обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военных корреспондентов в Запорожской области.

«Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что ранее, когда Вашингтон объявил о поставке кассетных боеприпасов Киеву, китайская сторона уже заявляла о том, что безответственные поставки и использование боеприпасов могут легко спровоцировать гуманитарные проблемы.

23 июля Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а также получили ранения корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.