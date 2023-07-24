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Путин заявил о появлении новых угроз и вызовов

Путин заявил об углублении застарелых конфликтов и появлении новых угроз и вызовов

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильной. Об этом он написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, углубляются застарелые конфликты, которые есть почти в каждом регионе мира, появляются новые вызовы и угрозы.

«Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем», — указал он.

Ранее Путин выразил мнение, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему.

Ранее в США заявили, что Путин изменил мир.

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