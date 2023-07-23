Камбоджу пригласили наблюдать за выборами президента России

В пресс-службе Центризбиркома Российской Федерации заявили, что член ЦИК РФ Константин Мазуревский передал организаторам выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Мазуревских входит в российскую делегацию наблюдателей на камбоджийских выборах.

«Константин Мазуревский передал организаторам выборов в Камбодже приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года», — заявили в пресс-службе ЦИК РФ.

До этого член конституционного комитета Совета федерации Александр Башкин назвал невозможным участие нейросети «Жириновский» в выборах президента. По словам Башкина, это связано с тем, что у нейросети нет гражданства РФ.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет на ближайшем съезде партии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».