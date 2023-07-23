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Столтенберг соберет 26 июля заседание Совета НАТО — Украина

RTBF: Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО — Украина по зерновому коридору

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет 26 июля заседание Совета НАТО — Украина на уровне постпредов, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на представителя альянса Оану Лунгеску.

Цель встречи — консультация по транспортировке украинского зерна по Черному морю, отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «прервала жизненно важный путь», приостановив свое участие в зерновой сделке. В своем Twitter он отметил, что это решение вредит некоторым азиатским и африканским государствам.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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