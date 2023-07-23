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Глава МИД Украины отправляется в третье турне по странам Африки

Глава МИД Украины Кулеба отправляется в третье турне по странам Африки

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправляется в третье турне по странам Африки, сообщило министерство на своем сайте.

Министр посетит Африку на фоне обострения глобального продовольственного кризиса после выхода России из зерновой сделки.

Кулеба 23-24 июля начнет турне с посещения Экваториальной Гвинеи, где он намерен провести переговоры с руководством страны по развитию двусторонних отношений.

Ранее Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю.

Кулеба заявил, что «Россия убила зерновую сделку» своим отказом от ее продления, что скажется на росте продовольствия в мире и нанесет ущерб наиболее уязвимым странам.

18 июля действие зерновой сделки прекратилось, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор, но что Россия вернется к соглашению, когда условия РФ будут выполнены.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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