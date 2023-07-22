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В США рассказали о потерях Украины после ударов ВС РФ в Одессе

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ потеряли склады оружия после ударов ВС РФ по Одессе

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Dan Neal/U.S. Army

Украинская армия потеряла большое количество ввезенного с Запада оружия после российских ударов по складам в Одессе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Украинцы потеряли большие склады с оружием <…> в Одессе и в окрестностях города», — отметил он.

Кроме того, РФ закрыла украинские порты, так как в них под прикрытием поступали боеприпасы для ВСУ на кораблях.

20 июля в Минобороны РФ сообщили, что продолжили наносить «удары возмездия» по цехам Одессы и Ильичевска.

18 июля Минобороны РФ заявило о нанесении удара по объектам, где готовились атаки против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, в частности по Крымскому мосту, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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