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Постпредство РФ при ООН отреагировало на гибель военкора РИА Новости

Постпредство РФ при ООН об убийстве военкора Журавлева: США переступают моральные границы

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил, что США «переступают все моральные границы», поставляя Украине кассетные боеприпасы. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, кассетные боеприпасы «убивают журналистов на Украине». Полянский добавил, что истеблишмент США может только «поучать других».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданского автомобиля, следовавшего от города Васильевка в Запорожской области к населенному пункту Владимировка.

Балицкий выразил глубокие соболезнования родным Журавлева.

Кроме того, врио Запорожской области заявил, что в результате обстрела ранения разной степени тяжести получил еще один военкор агентства — Константин Михальчевский. Сейчас корреспондент находится в больнице.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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