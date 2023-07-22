В Совфеде выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев выступил против идеи сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет при продлении его до 30 лет. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст», — написал Бондарев.

Он назвал это предложение логичным и справедливым.

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Общее правило – 21 год и 30 лет – возраст призыва на срочную службу», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет. Как отмечал Бондарев, поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в комитет не поступала и его членами не обсуждалась.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.

Отмечалось, что новый порядок начнет работать с весеннего призыва 2024 года, поэтому новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил поэтапно повысить возраст призыва в России.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.