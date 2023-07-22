Президент Никарагуа: ЕС не смог навязать СЕЛАК участие в саммите «фашиста» Зеленского

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что большинство государств Латинской Америки не поддались давлению со стороны Европейского союза, который добивался участия в саммите ЕС — СЕЛАК (Сообщества латиноамериканских и карибских государств) главы Украины Владимира Зеленского. Его цитирует РИА Новости.

«Первый пункт, который обсуждался на этой встрече европейского сообщества с СЕЛАК, — европейцы хотели пригласить к участию фашиста, нацистского президента Украины. Европейцы сильно надавили, но большинство стран не приняли этого, они не смогли посадить туда фашистского президента Украины», — сказал Ортега во время церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции.

По его словам, европейцы также настаивали на том, чтобы пункты с обвинениями в адрес России были включены в итоговую декларацию саммита. Президент Никарагуа отметил, что страны Латинской Америки не могли логически принять это, не имело смысла в повестку дня между Европейским союзом и СЕЛАК включать эти вопросы», - добавил Ортега.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС — СЕЛАК, что по итогам мероприятия не было согласовано итоговое заявление по причине разногласий из-за украинского вопроса.

До этого испанская газета La Vanguardia писала, что Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств. При этом Зеленский настаивал на приглашении на эту первую за восемь лет встречу на высшем уровне.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского «потным, крысоподобным комиком» и «гонителем христиан».