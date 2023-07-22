В Германии заявили, что Россия может «накормить» Африку без зерновой сделки

Российская Федерация способна без зерновой сделки покрыть потребности нуждающихся государств в зерне. Такое мнение высказал депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передает РИА Новости.

По его словам, Россия сама может покрыть огромную потребность Африки собственными продовольственными ресурсами и «наверняка она будет это делать». Как считает политик, прекращение зерновой сделки не окажет серьезного влияния на положение нуждающихся стран и народов, в том числе в Африке.

«Мы все понимаем, что очень небольшая часть этого зерна уходила нуждающимся странам», — сказал он.

При этом Гердт обратил внимание, что ни одного данного Москве обещания, «которые лежали в основе этого процесса», не было выполнено.

Гердт отметил, что западные страны продолжают поступать с Россией так, «как поступали последние 30 лет, как будто бы у нее нет права защищать свои интересы, как будто бы она не способна дать достойный ответ всем этим перевертышам, которые творят сегодняшнюю политику на Западе».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.