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Постпред Британии в ООН отреагировал на идею экспорта зерна с Украины через Румынию

Постпред Британии в ООН Вудворд: экспорт зерна с Украины через Румынию не решит проблему

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Yoruk Isik/Reuters

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что экспорт зерна с Украины через территорию Румынии не заменит зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам зерновая сделка позволяла перевозить до 3 млн тонн зерна в месяц через Черное море, а другие маршруты, в том числе через Румынию, повысят стоимость продовольствия из-за снижения объемов поставок.

«Вторая проблема: Румынию непосредственно касаются заявления РФ о том, что любые суда на Черном море могут стать целями, поэтому не думаю, что использование румынских портов решит проблему», — отметила Вудворд.

До этого Reuters сообщало, что Украина приступит к работе над новым временным судоходным маршрутом для безопасного вывоза зерна, после того как Россия вышла из черноморской инициативы. Согласно письму первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова в Международную морскую организацию ООН, украинские власти приняли решение создать на временной основе «рекомендованный» морской маршрут.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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