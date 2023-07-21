Британия по ошибке дважды ввела санкции против Красовского

Великобритания удалила одно из упоминаний российского журналиста Антона Красовского из санкционного списка. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Как пояснили британские власти, Красовский по ошибке был дважды внесен в список под номерами 14715 и 16020. Повторная запись удалена из перечня, однако журналист по прежнему остается под санкциями, его активы подлежат заморозке.

До этого стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила еще одно уголовное дело против Красовского. Она предъявила журналисту обвинение по статье о публичных призывах к геноциду.

17 июля сообщалось, что в Великобритании приняли решение ввести санкции в отношении министров культуры и просвещения РФ Ольги Любимовой и Сергея Кравцова. Утверждается, что очередные санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает российские власти. Под указанные ограничения Лондона попали не только Кравцов и Любимова, но и другие российские публичные деятели. Среди них журналист Антон Красовский.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.