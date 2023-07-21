Лондон выступил против превращения Черного моря в зону боевых действий

Необходимости в пересмотре положений зерновой сделки нет. Такое заявление сделала постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает ТАСС.

«Это совершенно отличная сделка, которая работала», — сказала она.

По словам Вудворд, она не видит причин переписывать сделку. Постпред Британии в ООН особо подчеркнула, что Лондон не хочет, чтобы все Черное море превращалось в зону боевых действий.

3 июля постпред Британии в ООН заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки, несмотря на то, что британские власти и ООН делают «все возможное».

Через две недели зерновая сделка прекратила свое действие. РФ отказалась в ней участвовать из-за невыполнения условий другими странами.

Минобороны России сделало заявление, что с 20 июля все суда, которые направляются в украинские порты Черного моря, попадают под категорию перевозчиков грузов военного назначения.

21 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил, что российские власти сейчас прорабатывает новые маршруты вывоза сельхозпродукции.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.