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В Европе предупредили об угрозе распада Бельгии

Politico: Бельгия может распасться из-за споров по миграции

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Depositphotos

Рано или поздно Бельгия может прекратить свое существование на фоне растущей напряженности между говорящей по-голландски Фландрией на севере и франкоязычной Валлонией на юге, пишет европейская редакция газеты Politico. По информации издания, угроза распада государства связана с ростом популярности и влияния ультраправой партии Vlaams Belang, которая хочет превратить Фландрию в полностью независимое отколовшееся государство, в преддверии выборов 2024 года.

Как отмечает Politico, причиной ее успеха стала миграционная проблема, которая стала вызовом номер один для Фландрии. Издание добавляет, что Бельгия является одной из европейских стран, столкнувшихся с большим наплывом лиц, ищущих убежища, количество которых сопоставимо с миграционным кризисом 2015 года.

«Стратегия Vlaams Belang состоит в том, чтобы стать крупнейшей партией во Фландрии на выборах в июне следующего года, что даст ему прерогативу выбора партнера по коалиции для фламандского правительства. В идеале для него это был бы N-VA [правая партия Новый Фламандский альянс]. Затем фламандское правительство выпустит декларацию о суверенитете, чтобы заставить франкоязычных партнеров по коалиции вести переговоры о конце Бельгии в ее нынешнем виде», — говорится в материале.

Ранее в России описали два вероятных сценария распада еврозоны.

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