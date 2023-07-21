Токио требует от Пекина отменить проверки японских морепродуктов на радиоактивность

Японское правительство требует от Китая отменить тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность в преддверии сброса с АЭС «Фукусима-1» воды после очистки, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он отметил, что такие меры противоречат международной тенденции к смягчению и отмене подобных ограничений. Мацуно подчеркнул, что безопасность японской продукции «подтверждена с научной точки зрения».

Ранее японские СМИ сообщили о введении в КНР системы тотальных проверок морепродуктов. По информации агентства Kyodo, большая партия свежей рыбы пяти японских фирм была задержана таможенниками на юге Китая. В случае порчи товара, так как проверки занимают время, потери могут составить порядка 100 млн иен (около $715 тыс.).

Жители Японии считают недостаточными разъяснения властей о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.