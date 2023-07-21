РФ и КНР скоро возобновят безвизовые групповые поездки

Генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник заявил, что КНР и Россия близки к завершению формальностей, обязательных для объявленного в феврале 2023 года возобновления безвизовых групповых туристических поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время», — заявил дипломат.

8 июля Минэкономразвития РФ сообщало, что безвизовые туристические поездки в Китай могут возобновить в июле.

23 мая власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль.

Ранее АТОР призывала возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией в апреле 2023 года.

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса в 2020 году.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.