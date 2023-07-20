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Госсекретаря Франции уволили из-за съемки для Playboy

BFMTV: снявшуюся для журнала Playboy госсекретаря Франции Шьяппу отправили в отставку

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Playboy

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая согласилась на интервью и фотосессию для журнала Playboy, покинула правительство. Об этом сообщает BFMTV.

«Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление ее фотографий на обложке Playboy», — говорится в публикации.

В интервью телеканалу она подчеркнул, что не выражает сожаления по поводу своего опыта работы в правительстве Франции.

«Я очень горжусь. Я ни дня в своей жизни не пожалела о том, что взяла на себя обязательство поддерживать (президента Франции) Эммануэля Макрона», — заявила Шьяппа.

До этого стало известно, что за интервью и фотосессию для Playboy Шьяппа получила выговор от премьер-министра страны Элизабет Борн. Она позвонила политику и назвала ее интервью и фотосъемку «совсем неуместными, тем более в текущий период».

Французский левый политик Жан-Люк Меланшон, занявший третье место на президентских выборах 2022 года, прокомментировал съемку Марлен Шьяппа фразой «Франция сходит с рельсов».

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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