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Власти Великобритании прокомментировали вызов временного поверенного в МИД РФ

Посольство Британии назвало плановой встречей вызов временного поверенного в МИД России

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В посольстве Великобритании в Москве назвали «плановой встречей» вызов временного поверенного в делах в России Тома Додда в Министерство иностранных дел РФ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Это была плановая встреча», — указывается в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что встреча была проведена по их инициативе в рамках стандартной дипломатической практики. При этом тематику встречи раскрывать отказались.

До этого сообщалось, что временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в здание Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В начале этой недели Великобритания внесла заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры РФ Ольгу Любимову и других чиновников в санкционный список.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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