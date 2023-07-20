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Глава МИД Люксембурга высказался о контрнаступлении Украины

Глава МИД Люксембурга Ассельборн: Запад не видит света в конце тоннеля в наступлении ВСУ

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Francois Lenoir/Reuters

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что западные страны «не видят света в конце тоннеля в наступлении ВСУ». Об этом он сообщил перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, ЕС не остается ничего, кроме как продолжать предоставлять Украине военную помощь, чтобы она могла защищаться от российских атак.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ведет обсуждения касательно создания нового механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира.

Речь идет не только о разовых пополнениях фонда помощи Киеву, но и предоставлении из бюджета этого фонда для гарантии выполнения обязательств в области безопасности для оказания военной помощи Украине.

Прорабатывается данный вопрос вне зависимости от переговоров по увеличению Европейского фонда мира.

До этого стало известно, что Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме «секретно».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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