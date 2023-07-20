МИД РФ поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка канцлером Австрии Карлом Нехаммером инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине — позитивный сигнал. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

По ее словам, это говорит о том, что австрийцы приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине на основе «более реалистичных планов».

Ранее австрийский МИД в Twitter призвал Россию «срочно» продлить Черноморскую зерновую инициативу.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. По словам дипломата, в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями позиции России по данному вопросу.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).