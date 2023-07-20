Власти Финляндии лишили генконсульство России коттеджа

Власти города Турку в Финляндии запретили генконсульству Российской Федерации пользоваться коттеджем на острове Какскерра. Об этом сообщила мэр Минна Арве на своей странице в Twitter.

«Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно», — написала градоначальник.

При этом месяц ранее финский МИД уведомил временного поверенного в делах РФ о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки.

Это не первый подобный случай с российскими диппредставительствами за рубежом.

14 июня правительство Австралии внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для посольства Российской Федерации в Канберре.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Австралии по данному вопросу являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».