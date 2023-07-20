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США взволновал «сепаратистский сюрприз» в администрации Тайваня

FT: США недовольны сепаратистской риторикой кандидата в главы Тайваня Лай Циндэ

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Chiang Ying-ying/AP

Белый дом потребовал от Тайваня пояснить последние заявление заместителя главы администрации острова, одного из фаворитов предвыборной гонки за этот пост Лай Циндэ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, речь идет о словах политика про политическую цель Тайбэя, которая заключается в официальном вхождении лидера спорного острова в администрацию американского президента.

«Они [США] сочли это [высказывание] слишком отличным от того, что мы говорили ранее, и спросили, стоит ли ждать от Лай [Циндэ] еще сюрпризов», — пояснил один из источников издания, отметив, что подобные заявления расходятся со сдержанным подходом действующей главы Тайваня Цай Инвэнь и противоречат политике «одного Китая», которой придерживаются США.

Как отмечает FT, в Китае Лай Циндэ уже обвинили в сепаратизме за его высказывания. По словам посла Пекина в США Се Фэна, КНР выступает против возможной поездки тайваньского политика в Вашингтон, который он может посетить в качестве транзитной точки при предстоящем визите в Парагвай.

Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то, что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.

Ранее в Китае пообещали усилить подготовку к войне из-за закупки Тайванем вооружения США.

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