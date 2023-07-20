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В Финляндии осудили СМИ России за недостаточное освещение визита Байдена в Хельсинки

Ilta-Sanomat: российские СМИ недостаточно осветили визит президента США в Финляндию

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Одна из ведущих газет Финляндии Ilta-Sanomat выразила возмущение тем, что российские СМИ недостаточно осветили визит президента США Джо Байдена в Хельсинки.

Обозреватель газеты Петри Сеппя заявил, что Москва оставила без должного внимания визит «самого влиятельного человека в мире» в соседнюю страну. По мнению журналиста, это свидетельствует от том, что Россия намеренно послала Финляндии сигнал о своем равнодушии.

Ринна Куллаа, являющаяся доцентом кафедры всемирной истории Университета Тампере, предположила, что такая реакция Москвы связана с резким ухудшением отношений между двумя странами. В свою очередь, руководитель Александровского института при Хельсинкском университете из-за возможных ответных мер России в будущем призвал финнов находиться в состоянии бдительности.

Ранее в в канцелярии финского президента Саули Ниинисте сообщили, что Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. В Хельсинки назвали свое решение «контрмерой» в ответ на закрытие с 1 октября 2023 года генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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