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Посланник папы Римского по Украине передал Байдену письмо понтифика

Посланник папы Римского по Украине кардинал Дзуппи передал Байдену письмо понтифика

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Посланник папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи во время встречи с президентом США Джозефом Байденом передал американскому лидеру письмо понтифика. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Как говорится в сообщении, встреча, которая длилась более часа, «прошла в атмосфере сердечности и взаимного внимания». В ходе нее «была заверена полная готовность поддержать инициативы в гуманитарной сфере, особенно в отношении детей и наиболее уязвимых людей, как для реагирования на эту срочную проблему, так и для продвижения путей мира».

Отмечается, что кардинал передал главе Белого дома письмо папы Римского, «подчеркнув боль, которую тот испытывает из-за страданий, которые причиняет» украинский конфликт.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден провел в Вашингтоне встречу с Дзуппи, во время которой сторонами было обсуждено предоставление гуманитарной помощи Украине.

До этого папа Римский Франциск высказал мнение, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных государств, а не только России.

Ранее сообщалось, что в РПЦ не поняли инициативы папы Римского о посредничестве в церковном конфликте на Украине.

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