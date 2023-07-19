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Около 10 иностранных кораблей сейчас стоят в портах Николаева и Одессы

Mash: в портах Николаева и Одессы находятся 10 зарубежных грузовых кораблей

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

По меньшей мере десять зарубежных грузовых кораблей в данный момент находятся в портах украинских Николаева и Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается в публикации, у них есть время покинуть место текущей локации до 00:00 мск, в противном случае РФ может посчитать их вовлеченными в вооруженный конфликт на стороне Украины.

«Суда ходят под флагами африканских и азиатских государств», — отмечается в сообщении.

По данным канала, три из них зарегистрированы в Либерии, два в Гонконге, два в Палау, еще по одному на Кайманах, в Белизе и в Панаме.

Несколькими часами ранее Минобороны России предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря теперь считаются временно опасными для судоходства.

Ранее Путин заявил, что потребуется разобраться с причинами пожара на военном полигоне в Крыму.

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