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Глава МИД Украины призвал МУС выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста

Кулеба призвал МУС выдать ордер на арест генсека белорусского Красного Креста Шевцова

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Глава МИД Украины Кулеба обратился к Международному уголовного суду с призывом выдать ордер на арест генерального секретаря белорусского Красного Креста (БКК) Дмитрия Шевцова. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности», — заявил украинский дипломат.

Шевцов сопровождал группу детей из Донецкой народной республики, которые проходили реабилитацию в белорусских оздоровительных лагерях. Сам он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что возмущен тем фактом, что люди «в меру своих мыслей воспаленных, или они считают, что так логично поступать — когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление».

«И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие», — сказал глава организации.

Он отметил, что БКК заботится о детях, дарит им подарки, вместе с фондом паралимпийца Алексея Талая делает все, «чтобы они забыли об ужасах» вооруженного конфликта «и передохнули, почувствовали, что есть островок счастья».

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что семьям выдается право попечительства над детьми из новых регионов РФ, а не право на усыновление.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ордером МУС в отношении Путина.

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