Путин заявил, что революции России больше не нужны

Президент РФ в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» заявил, что Россия пережила достаточно революций в 20-м веке, поэтому они ей больше не нужны. Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Сначала глава российского государства в шутку прокомментировал упоминание одним из участников встречи прошедшего туристического слета «Маевка»: «Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции». Президент с иронией отметил, что это название его «настораживает».

«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан», — добавил он.

Также Владимир Путин назвал работу участников специальной военной операции тяжелейшей. Президент России отметил, что знает, как это непросто в условиях угрозы жизни и здоровью, особенно на отдельных участках.

Кроме того, российский лидер на заседании рассказал, как в студенческие годы работал грузчиком. Он признался, что ему это занятие «не очень понравилось».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».