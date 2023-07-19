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Стало известно, кто поедет на саммит БРИКС от России

Песков заявил, что Россию на саммите БРИКС очно представит глава МИД Лавров

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммит БРИКС очно приедет глава МИД Сергей Лавров.

«На самой встрече будет присутствовать министр Лавров», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите в формате видеоконференции.

До саммита стран БРИКС, который в этом году пройдет в Йоханнесбурге, остается чуть больше месяца. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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