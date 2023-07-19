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В МИД напомнили, что бывает с теми, кто доверился MI6

Захарова призвала главу MI6 Мура предъявить Скрипалей в ответ на его обращение к россиянам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская разведка уничтожает тех, кто ей доверяет. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на призыв главы MI6 Ричарда Мура к россиянам о сотрудничестве с ведомством для остановки конфликта на Украине.

«По его [Мура] словам, у России мало шансов восстановить свои позиции на Украине <…> Если бы у России было «мало шансов» восстановить позиции, Вы, Ричард Мур, так бы не суетились. Что касается «открытых дверей и сохранения секретов, то Вам бы, может, и поверили, если бы Вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто Вам поверил и доверился, Вы уничтожаете в первую очередь», — написала Захарова.

В марте 2018 года в Солсбери на бывшего полковника ГУР Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение предположительно с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву. В России же отвергли какую бы то ни было причастность к данному делу. После инцидента Скрипалей никто не видел на публике. По информации британских СМИ, они могли получить новые личности и переехать в Новую Зеландию.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании «отчаянно» пытаются вербовать русскоязычных шпионов.

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