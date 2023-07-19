Глава MI6 раскрыл главный объект внимания его ведомства

Британская внешняя разведка более не считает Россию основным объектом своего внимания, заявил глава MI6 Ричард Мур, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время наибольший интерес для ведомства представляет Китай.

«Россия не является единственным самым важным стратегическим объектом внимания моей службы. Сейчас мы выделяем больше ресурсов на Китай, чем на что бы то ни было. Это отражает растущую глобальную важность Китая, отражает критически важную потребность понять как намерения, так и возможности китайского правительства», — пояснил Мур.

Он также добавил, что подобный подход не исключает необходимости взаимодействия с Китаем. Мур подчеркнул, что без сотрудничества с Пекином невозможно достичь решения международных проблем.

Ранее сообщалось, что США подозревают Китай в использовании антарктической станции для шпионажа.